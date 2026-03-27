Un recente sondaggio condotto dall’istituto Izi e pubblicato dal quotidiano Domani mostra le preferenze degli elettori dell’area progressista in vista di possibili primarie nel centrosinistra. I dati evidenziano quale candidato sia attualmente in testa tra gli elettori di questa coalizione, senza tuttavia indicare le ragioni di questa posizione o i margini di errore.

Il nuovo sondaggio Izi, diffuso dal quotidiano Domani, fotografa l’orientamento degli elettori dell’area progressista in vista di eventuali primarie nel centrosinistra. Le percentuali vengono presentate come un indicatore del momento politico interno al centrosinistra, con un consenso che appare concentrarsi sul leader del Movimento 5 Stelle in una fase di ridefinizione degli equilibri. Nel quadro delineato dall’indagine, il dato viene letto anche come segnale di una domanda politica legata a temi sociali e a una percezione di disagio ancora presente in una parte dell’elettorato. Primarie nel centrosinistra: cosa dice il sondaggio Izi. Nel dettaglio, il sondaggio Izi attribuisce a Giuseppe Conte il 36,1% tra gli elettori progressisti chiamati a esprimersi su possibili primarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi è in testa!”. Primarie centrosinistra: il sondaggio che sorprende tutti

Articoli correlati

Sondaggi politici, chi vincerebbe le primarie del centrosinistra?Mentre nel centrosinistra si discute delle modalità per designare il leader della coalizione – con le primarie che sembrano essere la via più...

Primarie centrosinistra, da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: chi sarebbe il favorito contro Giorgia MeloniLa vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia ha scosso il governo e la maggioranza di centrodestra e riavviato il dibattito...

Contenuti utili per approfondire Chi è in testa Primarie centrosinistra...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, i dati sull'affluenza delle 23 a Roma. Parioli e Flaminio sempre in testa, recupera il VI municipio; Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dall'ex compagno; Pamela Genini, terrificante scoperta nel cimitero: Hanno trafugato il corpo e l'hanno decapitato; Chi critica DLSS 5 è fuori di testa, un producer di Epic Games spiega perché.

Sondaggi politici, FdI al 31% e Forza Italia batte la Lega: chi è in testa fra i partitiFratelli d’Italia vola al 31%, mentre il Pd è 21,8%. Il M5s, al 11,6%, è avvicinato da Forza Italia, che stacca la Lega di quasi tre punti. Ecco l’ultimo sondaggio Dire-Tecné. Il modo più veloce per ... fanpage.it

Sondaggi politici, quali partiti sono diventati più forti dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggiIl centrodestra è ancora in testa, ma l'opposizione ha guadagnato terreno e, rispetto alle elezioni di tre anni fa, è un avversario molto più temibile alle urne. Fratelli d'Italia si conferma la prima ... fanpage.it

Chi si aggiudicherà il @BetssonSport #POTM di Marzo x.com

Nuovi elenchi regionali per il ruolo docenti: chi può iscriversi, come funzionano e quando partire con la domanda. Aprile sarà il mese decisivo. Guarda il Reels: https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-dal-2026-27-si-attende-il-decre - facebook.com facebook