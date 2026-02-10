Sulle montagne russe

Sulle montagne russe della musica, due artisti si preparano a portare il pubblico in un viaggio tra dolcezza e energia. Sabato 21 febbraio, sul palco del Barco, il pianoforte e il violino si sfideranno in un concerto che promette emozioni forti. La stagione

Un dialogo a tratti melodico e meditativo, a tratti energico e impetuoso, tra due grandi strumenti. Pianoforte e violino nelle mani di due grandi interpreti daranno vita sabato 21 febbraio sul palco del Barco, per il quarto concerto della stagione "Scatola Sonora", ad emozioni musicali.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

