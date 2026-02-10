Sulle montagne russe della musica, due artisti si preparano a portare il pubblico in un viaggio tra dolcezza e energia. Sabato 21 febbraio, sul palco del Barco, il pianoforte e il violino si sfideranno in un concerto che promette emozioni forti. La stagione

Un dialogo a tratti melodico e meditativo, a tratti energico e impetuoso, tra due grandi strumenti. Pianoforte e violino nelle mani di due grandi interpreti daranno vita sabato 21 febbraio sul palco del Barco, per il quarto concerto della stagione "Scatola Sonora", ad emozioni musicali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Montagne Russe

L’oro torna a fare notizia sui mercati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Scopami sulle Montagne Russe

Ultime notizie su Montagne Russe

Argomenti discussi: Oro sulle montagne russe: i gestori restano rialzisti; ‘Marty Supreme’, come un giro sulle montagne russe; Usa-Iran sulle montagne russe I colloqui saltano, poi tornano; La copertina di Ottogol. Un pomeriggio sulle montagne russe.

Sulle montagne russeUn dialogo a tratti melodico e meditativo, a tratti energico e impetuoso, tra due grandi strumenti. Pianoforte e violino nelle mani di due grandi interpreti daranno vita sabato 21 febbraio sul palco d ... padovaoggi.it

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian Open(Adnkronos) - Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al ... msn.com

Prenotare una camera alle Olimpiadi: le montagne russe dei prezzi Altroconsumo: "Cifre in calo rispetto a fine 2025". Due note piattaforme, però, mostrano quanto si possa spendere in un weekend per una posizione centrale. - facebook.com facebook

Una partita sulle montagne russe: in svantaggio dopo soli 5 minuti, la ribaltano, subiscono il 2-2 e la portano a casa con il rigore dell’implacabile finlandese x.com