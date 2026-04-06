Domani, martedì 7 aprile 2026, il tempo sarà soleggiato e stabile su Roma e nel resto della Regione Lazio. Le temperature si manterranno sopra le medie di stagione, offrendo condizioni favorevoli per chi desidera trascorrere la giornata all’aperto. La giornata si presenterà con cieli sereni e assenza di pioggia, caratterizzando un clima primaverile in tutta la regione.

Una giornata primaverile dominata dal sole e dal tempo stabile è attesa domani martedì 7 aprile 2026 su Roma e sull’intera Regione Lazio, con temperature sopra le medie stagionali e condizioni ideali per attività all’aperto. Il vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo favorirà cieli limpidi o poco nuvolosi per l’intera giornata, con venti deboli e assenza di precipitazioni degne di nota. ( Centro Meteo Italiano )? Roma – Dettaglio Meteo per il 7 Aprile 2026. Mattina: cielo soleggiato o poco nuvoloso, clima mite con minime attorno a 7–9 °C e visibilità eccellente. Venti deboli dai quadranti orientali. ( MeteoLive.it ). Pomeriggio: tempo stabile e asciutto, con massime fino a circa 22–23 °C raggiungibili nelle ore centrali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Regione Lazio – 7 Aprile 2026

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