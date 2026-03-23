Previsioni Meteo Roma e Lazio – 24 MARZO 2026

La primavera meteorologica avanza con un martedì 24 marzo 2026 dominato dal bel tempo su gran parte della città di Roma e della Regione Lazio, secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di previsione. Una giornata che vedrà clima mite, tempo stabile e cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi, con qualche modulo nuvoloso di passaggio soprattutto nelle zone interne della regione, ma sempre senza fenomeni significativi di pioggia. ( Centro Meteo Italiano ).?? Previsioni Dettagliate per Roma. La Capitale si prepara a vivere una giornata di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cieli sereni o con lievi velature per tutta la giornata, con temperature mattutine fresche e pomeridiane decisamente miti per il periodo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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