previsioni meteo roma lazio 25 marzo 2026

Il 25 marzo 2026 a Roma e nel Lazio si prevede un inizio di giornata con sole e tempo stabile. Nel pomeriggio, le previsioni indicano un aumento delle nuvole, con la copertura che si intensifica verso sera. La giornata si svolgerà quindi con condizioni meteo variabili, passando da mattina soleggiata a un cielo più nuvoloso nel corso del pomeriggio e della sera.

La giornata di mercoledì 25 marzo 2026 porterà previsioni meteo variabili su Roma e sull’intera Regione Lazio, con tempo prevalentemente stabile al mattino e tendenza a un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio verso sera. Le condizioni saranno generalmente mild primaverili, con assenza di piogge significative durante la prima metà della giornata e possibili fenomeni localizzati in serata o nelle aree interne. ( iLMeteo.it )?? Dettaglio Previsioni per Roma. Nel capoluogo Roma la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, zero precipitazioni nelle prime ore e clima mite tipico di fine marzo. ( iLMeteo.it )?? Mattina. Ore 06:00–10:00: cieli sereni o poco nuvolosi, minime attorno ai 6–8 °C, vento debole da NNE con umidità moderata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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