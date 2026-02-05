Poesia musica e improvvisazione con la tavola imbandita per l’inaugurazione della stagione del Teatro Rosini
Questa sera ad Arezzo il Teatro Rosini apre ufficialmente la stagione con una serata all’insegna di poesia, musica e improvvisazione. La scena si anima tra versi recitati, note dal vivo e momenti spontanei che coinvolgono il pubblico. Alla tavola, allestita per l’occasione, si alternano artisti e spettatori, creando un’atmosfera conviviale e vivace. La serata promette di portare un po’ di leggerezza e creatività in città.
Arezzo, 5 febbraio 2026 – Poesia, musica e improvvisazione con la tavola imbandita per l’inaugurazione della stagione de l Teatro Rosini. Saranno I poeti improvvisatori in ottava rima e i sonatori della tradizione toscana ad aprire il sipario della nuova stagione teatrale del Comune di Lucignano. Sarà una serata all’insegna della tradizione, della fantasia e della partecipazione del pubblico ad aprire ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro Rosini di Lucignano. Martedì 10 febbraio, con inizio alle ore 20:00, il palcoscenico accoglierà I poeti improvvisatori in ottava rima e i sonatori della tradizione toscana nell’originale concerto-spettacolo dal titolo “Balli e canzoni ‘à la carte’”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
