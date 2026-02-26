Per ora dai nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti non è uscito molto

Al momento i negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano non hanno portato a risultati concreti. Le discussioni proseguono senza grandi sviluppi e l’atmosfera rimane di attesa. Le parti si confrontano senza segnare passi decisivi e il percorso sembra ancora lungo prima di eventuali novità. La situazione resta sotto osservazione senza annunci ufficiali o cambiamenti rilevanti.

Quelli sul programma nucleare iraniano, su cui c'era molta attesa per la possibilità sempre più concreta di un attacco statunitense I rappresentanti di Stati Uniti e Iran si sono incontrati a Ginevra, in Svizzera, per nuovi negoziati con l’obiettivo di trovare un accordo su alcuni temi su cui si discute da tempo, a partire dal nucleare iraniano, ma anche per ridurre la tensione tra i due paesi e per evitare un attacco statunitense contro l’Iran. Dall’incontro per ora non è emerso molto: né un accordo, ma neppure un fallimento dei colloqui, che sono mediati dall’Oman. Il ministro degli Esteri omanita, Badr Albusaidi, ha detto che ci sono stati dei progressi, una formula diplomatica per dire che è stato un incontro interlocutorio, aggiungendo che i negoziati continueranno la settimana prossima, a Vienna. 🔗 Leggi su Ilpost.it

