È cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti
A Ginevra, il secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti è iniziato il 17 febbraio, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi avevano portato a minacce di intervento militare da parte di Washington. I rappresentanti si sono incontrati per cercare un accordo che possa ridurre il rischio di escalation e stabilizzare la regione. Un punto chiave del dialogo riguarda le sanzioni economiche e il programma nucleare iraniano.
Il 17 febbraio è cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump. “Sono cominciati i colloqui indiretti tra l’Iran e gli Stati Uniti, con lo scambio di messaggi tra le parti tramite il sultanato dell’Oman”, ha riferito la tv di stato iraniana. I negoziati si svolgono a porte chiuse in una sede diplomatica omanita nella località di Cologny, vicino a Ginevra. Teheran e Washington avevano ripreso il dialogo il 6 febbraio a Mascat, la capitale dell’Oman. “La posizione statunitense sulla questione del nucleare iraniano sembra essere diventata più realistica”, aveva affermato il 16 febbraio Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli esteri iraniano. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Missili o guerra: l'aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran
Israele mantiene le sue posizioni chiare: se gli Stati Uniti e l’Iran non si impegnano a fermare il suo programma di missili, Tel Aviv non accetterà nessun accordo.
Guerra Ucraina, via al trilaterale tra Russia, Kiev e Stati Uniti per i negoziati: “Si parlerà di territori”
Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ginevra guarda alla scuola inclusiva ticinese; Ucraina-Russia e Iran, oggi giornata di colloqui incrociati con gli Usa a Ginevra; Scienza, la voce delle donne. Contro il divario di genere. In campo le eccellenze; Iran, Larijani: L’Aiea potrà ispezionare i nostri siti nucleari. Esercitazioni Pasdaran in Stretto Hormuz.
È cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati UnitiIl 17 febbraio è cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump L ... internazionale.it
Iran, a Ginevra nuovo round di negoziati sul nucleare. Trump: Accordo o subiranno conseguenzeTeheran: i colloqui a Ginevra proseguiranno fino al pomeriggio Il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato alla televisione di Stato iraniana che sono in corso negoz ... msn.com
Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump mette in guardia #Teheran dalle "conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo" prima dei colloqui previsti tra #Usa e #Iran a #Ginevra questa settimana. x.com
In Svizzera i colloqui sull'Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti facebook