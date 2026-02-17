A Ginevra, il secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti è iniziato il 17 febbraio, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi avevano portato a minacce di intervento militare da parte di Washington. I rappresentanti si sono incontrati per cercare un accordo che possa ridurre il rischio di escalation e stabilizzare la regione. Un punto chiave del dialogo riguarda le sanzioni economiche e il programma nucleare iraniano.

Il 17 febbraio è cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump. “Sono cominciati i colloqui indiretti tra l’Iran e gli Stati Uniti, con lo scambio di messaggi tra le parti tramite il sultanato dell’Oman”, ha riferito la tv di stato iraniana. I negoziati si svolgono a porte chiuse in una sede diplomatica omanita nella località di Cologny, vicino a Ginevra. Teheran e Washington avevano ripreso il dialogo il 6 febbraio a Mascat, la capitale dell’Oman. “La posizione statunitense sulla questione del nucleare iraniano sembra essere diventata più realistica”, aveva affermato il 16 febbraio Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli esteri iraniano. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - È cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti

Israele mantiene le sue posizioni chiare: se gli Stati Uniti e l’Iran non si impegnano a fermare il suo programma di missili, Tel Aviv non accetterà nessun accordo.

Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.