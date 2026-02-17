È cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti

Da internazionale.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ginevra, il secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti è iniziato il 17 febbraio, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi avevano portato a minacce di intervento militare da parte di Washington. I rappresentanti si sono incontrati per cercare un accordo che possa ridurre il rischio di escalation e stabilizzare la regione. Un punto chiave del dialogo riguarda le sanzioni economiche e il programma nucleare iraniano.

Il 17 febbraio è cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump. “Sono cominciati i colloqui indiretti tra l’Iran e gli Stati Uniti, con lo scambio di messaggi tra le parti tramite il sultanato dell’Oman”, ha riferito la tv di stato iraniana. I negoziati si svolgono a porte chiuse in una sede diplomatica omanita nella località di Cologny, vicino a Ginevra. Teheran e Washington avevano ripreso il dialogo il 6 febbraio a Mascat, la capitale dell’Oman. “La posizione statunitense sulla questione del nucleare iraniano sembra essere diventata più realistica”, aveva affermato il 16 febbraio Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli esteri iraniano. 🔗 Leggi su Internazionale.it

200 cominciato a ginevra un secondo ciclo di negoziati tra iran e stati uniti
© Internazionale.it - È cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti

Missili o guerra: l'aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

Israele mantiene le sue posizioni chiare: se gli Stati Uniti e l’Iran non si impegnano a fermare il suo programma di missili, Tel Aviv non accetterà nessun accordo.

Guerra Ucraina, via al trilaterale tra Russia, Kiev e Stati Uniti per i negoziati: “Si parlerà di territori”

Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ginevra guarda alla scuola inclusiva ticinese; Ucraina-Russia e Iran, oggi giornata di colloqui incrociati con gli Usa a Ginevra; Scienza, la voce delle donne. Contro il divario di genere. In campo le eccellenze; Iran, Larijani: L’Aiea potrà ispezionare i nostri siti nucleari. Esercitazioni Pasdaran in Stretto Hormuz.

È cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati UnitiIl 17 febbraio è cominciato a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è evitare un intervento militare statunitense, più volte minacciato da Donald Trump L ... internazionale.it

è cominciato a ginevraIran, a Ginevra nuovo round di negoziati sul nucleare. Trump: Accordo o subiranno conseguenzeTeheran: i colloqui a Ginevra proseguiranno fino al pomeriggio Il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato alla televisione di Stato iraniana che sono in corso negoz ... msn.com