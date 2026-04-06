Portuense il casale cambia pelle | accoglierà 12 persone del progetto Dopo di noi

A Portuense, un casale situato in via Riccardo Morandi sta per riaprire dopo anni di inattività. Attualmente, sono in corso lavori di ristrutturazione che devono ancora essere completati. Una volta terminati, il casale ospiterà 12 persone coinvolte nel progetto “Dopo di noi”. La riapertura segna il passo verso una nuova destinazione d’uso per l’edificio, che ha subito interventi di recupero negli ultimi mesi.

In via Riccardo Morandi c’è un casale che, dopo anni di inutilizzo, sta per riaprire i battenti. Prima, però, è necessario completare i lavori che da qualche mese lo stanno interessando. L’immobile, un tempo sede della Asl, “era stato temporaneamente affidato ad un’associazione della protezione civile per lo stoccaggio di materiali e generi alimentari” ha spiegato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi “ma il suo ultimo utilizzo risale a circa sette anni fa”. L’edificio, situato a pochi metri da “Commercity”, nel 2024, è stato investito di una nuova finalità. L’edificio, già acquisito al patrimonio municipale, è stato due anni fa consegnato all’assessorato alle politiche sociali con l’obiettivo di trasformarlo in un complesso destinato al progetto “Dopo di noi”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il lungomare cambia pelle: Regione e Comune presentano il progetto del Parco del MareAnnunciata la data della presentazione del progetto e i tavoli di approfondimento con i cittadini.

Pubblicato il bando del Comune per l'elenco degli enti erogatori del progetto "Dopo di noi"L’iniziativa mira a promuovere percorsi di autonomia e indipendenza per le persone con disabilità rispetto al nucleo familiare di origine, in vista...