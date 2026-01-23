Il lungomare cambia pelle | Regione e Comune presentano il progetto del Parco del Mare

Regione e Comune presentano il progetto di riqualificazione del Parco del Mare, un intervento che mira a valorizzare il lungomare. L'iniziativa prevede l'eliminazione delle barriere visive, l'ampliamento delle aree pedonali e ciclabili, l'installazione di nuove alberature, punti di aggregazione e arredi sportivi, per rendere più accessibile e fruibile lo spazio pubblico a cittadini e visitatori.

Annunciata la data della presentazione del progetto e i tavoli di approfondimento con i cittadini. Ecco le immagini di come cambierà il lungomare Più spazio a pedoni e ciclisti. Via le barriere che impediscono la visuale sul mare. E poi nuove alberature, punti di aggregazione, arredi sportivi. Il lungomare sta per affrontare un profondo cambiamento grazie un progetto che, i cittadini, avevano chiesto di conoscere nel dettaglio: il “Parco del Mare”. Lunedì 9 febbraio, alle ore 10.30, in via Bernardino da Monticastro 1, prenderà avvio la presentazione pubblica del progetto cui l' amministrazione comunale e regionale, stanno lavorando da tempo: il “Parco del Mare”.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Parco del Mare, il fronte ambientalista in coro: “Progetto senza dati sul consumo di suolo” Leggi anche: Parco del Mare a San Giuliano, la Giunta approva il progetto esecutivo per oltre 5 milioni di euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: L'Arca di Jovanotti approda a Barletta: addio spiagge. Salute della pelle, come cambia in inverno e come agisce il freddo?L ’inverno può non essere amico della salute della pelle. Le basse temperature, unite agli sbalzi climatici, al vento e all’umidità, mettono a dura prova l’epidermide. Le conseguenze non sono solo est ... iodonna.it Camerota d’inverno Il mare è lo stesso. Cambia il ritmo. Passeggiate sul lungomare, silenzio, luce limpida e ritmi lenti. L’inverno è il momento ideale per vivere Marina di Camerota nella sua forma più autentica. Soggiorni accoglienti nel centro storico Offer - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.