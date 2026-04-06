Porto San Giorgio dice addio a Gianpiero Raccichini, figura fondamentale nel mondo dello sport locale. Tra i fondatori della Polisportiva S. Vittoria, Raccichini è deceduto oggi alle 16, all’età di 74 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva della città, che lo ricorda come uno dei protagonisti del movimento sportivo locale. La città si prepara a salutare ufficialmente questa figura di rilievo.

Gianpiero Raccichini, tra i fondatori della Polisportiva S. Vittoria, è mancato oggi, lunedì 06 aprile 2026, alle ore 16, all’età di 74 anni, lasciando un vuoto profondo a Porto San Giorgio. La notizia della scomparsa ha colpito duramente l’intera comunità locale. L’uomo, descritto come una figura solare e sempre pronta ad aiutare chiunque, è stato per molti anni un pilastro non solo per le attività sportive, ma per il tessuto sociale del territorio. Il suo contributo è stato determinante per trasformare l’associazione in un centro di aggregazione e condivisione. Grazie alla sua dedizione e alla passione per lo sport, la Polisportiva S. Vittoria è cresciuta diventando un punto di riferimento per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio saluta Raccichini: l’ultimo addio al cuore dello sport

Porto San Giorgio: nuovo ricorso al Consiglio di StatoIl porto turistico di Porto San Giorgio si trova al centro di una nuova battaglia legale che riapre ferite già credute rimarginate.

Leggi anche: Addio a un pezzo di storia dello sport campano: "Personalità come la sua sono la spina dorsale dello sport locale"

Temi più discussi: Porto San Giorgio, il branco accerchia e aggredisce un 16enne in piazza Bambinopoli. Il giovane in ospedale: Calci e pugni, poi sono...; Torneo di Pasqua Under 13 e 14: Porto San Giorgio protagonista; Addio a Enzo De Carlonis, imprenditore autentico con la passione per il calcio; Il teatro comunale di Porto San Giorgio, il 28 marzo, Il paese del sorriso, celebre lavoro di Franz Lehár, per la rassegna Ti racconto l’operetta.

Porto San Giorgio, la città si ferma per Michela: «Continua a vivere in tutti noi»PORTO SAN GIORGIO Una silenziosa e commossa Porto San Giorgio, ieri mattina ha dato l' ultimo saluto a Michela Palloni, la 58enne professoressa sangiorgese, deceduta prematuramente giovedì scorso. Un ... corriereadriatico.it

Porto, il Comune vince la battaglia. «Corretta l’assegnazione alla Sdgs»PORTO SAN GIORGIO Affaire porto, un altro punto a favore dell’amministrazione comunale. Il Tar, con sentenza depositata il 24 gennaio, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalle società ... corriereadriatico.it

Pasqua a Porto San Giorgio Sole, cielo terso e aria di primavera: l’alta pressione regalerà giornate perfette per vivere il mare, passeggiare sul lungomare e lasciarsi incantare dalla bellezza della città. Tra storia da scoprire, scorci suggestivi e tradizioni ch facebook