Ponti Sonori | il Pergolesi unisce l’Europa tra Sannio e Caserta

L’Accademia di Santa Sofia ha avviato il progetto internazionale Ponti Sonori, iniziativa che coinvolge il teatro Pergolesi e collega diverse parti d’Europa tra il Sannio e Caserta. La prima serie di concerti ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico, dimostrando l’interesse per questa collaborazione musicale. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra diverse culture attraverso l’esecuzione di performance artistiche.

L’Accademia di Santa Sofia ha dato il via al progetto internazionale Ponti Sonori attraverso una serie di concerti che hanno una partecipazione di pubblico molto sentita. L’iniziativa, che si svilupperà per un periodo superiore a un anno, è partita con tre esecuzioni dello Stabat Mater composto da Giovanni Battista Pergolesi. Il percorso ha toccato diverse località campane, collegando centri storici e residenze reali. La programmazione ha previsto l’impiego di artisti internazionali e l’accompagnamento dell’Orchestra Accademia di Santa Sofia, coordinata dal maestro Maurizio Petrolo. Le tappe della prima fase tra Sannio e Caserta. Il calendario degli eventi è iniziato il 29 marzo presso la Chiesa di Santa Maria della Valle a Cervinara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponti Sonori: il Pergolesi unisce l’Europa tra Sannio e Caserta Dal Sannio all’Europa: JA Europe patrocina la Sannio Valley MasterclassTempo di lettura: 3 minutiSecondo appuntamento del percorso gratuito di alta formazione tecnologica promosso da Sannio Valley. Alessandria si racconta in audio: il viaggio di Don Giovanni tra storia, mito e paesaggi sonoriAlessandria si prepara a vivere un’esperienza sonora unica, che unisce storia, mito e paesaggio in un viaggio immersivo. Accademia Santa Sofia, grande partecipazione ai primi eventi targati ‘Ponti Sonori’Si è conclusa con grande successo la primissima fase del progetto internazionale Ponti Sonori, promosso dall’Accademia di Santa Sofia. Questo lungo percorso, che si svilupperà per oltre un anno, ha av ... ntr24.tv ‘Ponti Sonori’, per l’Accademia di Santa Sofia concerti internazionali fino a maggio 2027L’Accademia di Santa Sofia ha presentato questa mattina un nuovo progetto musicale dal titolo Ponti Sonori. L’iniziativa prevede una programmazione, spalmata su più di un anno, di concerti internazi ... ntr24.tv