Nuovo volto per l’ufficio postale di Santa Sofia | più servizi digitali e comfort

L’ufficio postale di Santa Sofia in via della Repubblica 4 sarà soggetto a lavori di ammodernamento, con l’obiettivo di potenziare i servizi digitali e migliorare il comfort ambientale. L’intervento fa parte del “Progetto Polis – Casa dei”, volto a aggiornare le strutture pubbliche e offrire un servizio più efficiente e accessibile ai cittadini. La rinnovata sede garantirà un’esperienza più moderna e confortevole per gli utenti.

Durante tutta la durata dei lavori, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Civitella di Romagna, in viale Roma 32 Previsti lavori di ammodernamento per l'ufficio postale di Santa Sofia, in via della Repubblica 4. Nella rinnovata sede postale saranno attivi i principali servizi digitali della pubblica amministrazione con un miglioramento anche del confort ambientale nell'ambito del “Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”. “L’obiettivo del progetto Polis è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione - viene illustrato -.🔗 Leggi su Forlitoday.it Progetto Polis, Grisì inaugura i nuovi servizi digitali all’ufficio postaleIl progetto Polis di Grisì introduce nuovi servizi digitali presso l’ufficio postale, segnando un importante avanzamento verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi locali. Ufficio postale. Arrivano nuovi serviziGli uffici postali introducono nuovi servizi per rispondere alle esigenze di un contesto sempre più digitale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Nocera, nuovo volto per la scala borbonica di Santa Maria Maggiore; Albenga, un nuovo volto per via Dante tra sicurezza e sostenibilità; Carpena rafforza l’assistenza sanitaria: nuovo volto per gli studi medici e c'è anche una nuova dottoressa; Dichiarativi 2026: il nuovo volto dell'IVA tra logistica obbligata e società di comodo. Il ritorno di Chiara Ferragni: l’influencer è il nuovo volto di Guess dopo il proscioglimento per il Pandoro-gateÈ la prima campagna che la vede protagonista dopo la fine della vicenda processuale ... tpi.it Chiara Ferragni è il nuovo volto di Guess: «Una magnifica opportunità per ricominciare dopo un periodo complesso»A pochi giorni dalla fine della vicenda giudiziaria soprannominata Pandorogate, Chiara Ferragni annuncia su Instagram la prima importante collaborazione lavorativa con Guess che le ... ilmattino.it Ozieri, nuovo volto per il Centro fieristico San Nicola x.com Leggi l'articolo - Piedicavallo, ecco il nuovo volto del ponte sul Mologna: l'alluvione 2020 l'aveva spazzato via FOTO facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.