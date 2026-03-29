L'apertura ufficiale della stagione turistica sul Lago di Garda si è svolta presso l’azienda agricola Cantina Casetto, situata a Cisano, Bardolino. L’evento ha segnato l’inizio delle attività turistiche nella zona, con la partecipazione di rappresentanti locali. La stagione si prospetta con nuove sfide e opportunità per il settore, in un territorio noto per la sua vocazione turistica e le produzioni locali.

Oltre 200 protagonisti del settore si sono riuniti a Bardolino per l'Opening Season Party di Federalberghi. I dati di Booking.com confermano la crescita del turismo familiare e dell’accessibilità. E il comparto sceglie la stabilità dei prezzi contro le incertezze internazionali L'azienda agricola Cantina Casetto di Cisano, a Bardolino, ha fatto da cornice all’apertura ufficiale della stagione turistica sul Benaco. Oltre 200 persone, tra sindaci, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, hanno risposto alla chiamata di Federalberghi Garda Veneto per il terzo anno consecutivo. L’evento, ospitato dal padrone di casa... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Qualità e nuove sfide, Lago di Garda pronto per la stagione turistica

Articoli correlati

Lago di Garda riconosciuto come soggetto giuridico. «Apriamo nuove prospettive»Ieri mattina, 7 marzo, nella Rocca di Riva del Garda (TN), una sala gremita ha accolto la presentazione ufficiale del disegno di legge dedicato ai...

Confcommercio Como si prepara alla nuova stagione turistica sul Lago di ComoSupportare chi già opera nel settore dell’ospitalità extra alberghiera e chi intende avviare una nuova attività.

Contenuti e approfondimenti su Qualità e nuove sfide Lago di Garda...

Temi più discussi: Qualità e nuove sfide, Lago di Garda pronto per la stagione turistica; Un secolo di montagna e comunità: il centenario della Sat / Notizie / Novità / Homepage; Garda 2030, il turismo riparte dall’equilibrio; Lago di Bolsena, non c'è pace: è allarme cozza quagga.

Qualità e nuove sfide, Lago di Garda pronto per la stagione turisticaL'azienda agricola Cantina Casetto di Cisano, a Bardolino, ha fatto da cornice all’apertura ufficiale della stagione turistica sul Benaco. Oltre 200 persone, tra sindaci, rappresentanti delle ... veronasera.it

Dicembre 2025: le nuove aperture più interessanti a Milano, in Abruzzo e sul Lago di GardaC’è la Capricciosa di Mare, con prosciutto di pesce, carciofi alla giudia e bottarga. La ripiena con cicorietta ripassata, pomodorini semi-dry e olive. E, ancora, la Pomodoro, burro e Parmigiano: un ... corriere.it

BARDOLINO - LAGO DI GARDA Bardolino non è solo un paese, è anche camminare senza fretta, guardare il lago cambiare colore, sentirsi parte di qualcosa di semplice e bellissimo. Ogni tratto del lungolago porta con sé un dettaglio: un molo che i - facebook.com facebook