Lutto nella sanità morto Claudio Santi Collura | fu assessore a Barrafranca

La Sicilia piange la scomparsa di Claudio Santi Collura, un medico di 63 anni e figura importante sia nel settore sanitario che nella politica locale a Barrafranca. La notizia ha scosso la comunità, che ricorda un uomo impegnato e apprezzato.

La Sicilia piange la perdita di Claudio Santi Collura, medico di 63 anni e figura di spicco nella sanità e nella vita politica di Barrafranca. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità locale e non solo, segnando una dolorosa battuta d’arresto per un professionista che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Collura, originario di Mazzarino, ha legato indissolubilmente il suo percorso professionale e personale a Barrafranca, contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo del territorio. La sua prematura scomparsa, avvenuta l’8 febbraio 2026, lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano per la sua dedizione, competenza e umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu

