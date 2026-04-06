Politano stende il Milan Il Napoli scavalca i rossoneri al secondo posto e diventa l' anti-Inter

Nel match di ieri, il Napoli ha battuto il Milan con un risultato che ha permesso ai partenopei di superare i rossoneri in classifica, posizionandosi al secondo posto. Durante l'incontro, un gol di Politano ha deciso la partita, contribuendo alla vittoria della squadra campana. L'Inter, nel frattempo, ha vinto con un grande margine contro la Roma, rafforzando la propria posizione in testa alla classifica.

Napoli, 6 aprile 2026 – Ieri l'Inter ha vinto, anzi, stravinto contro la Roma, lanciando un forte segnale scudetto a Milan e Napoli, le prime due inseguitrici, separate alla vigilia da 1 punto, che si sfidano nella cornice del Maradona quanto meno per stabilire il ruolo di prima rivale della capolista (almeno finché la matematica ammetterà questo discorso). Il primo tempo non è esattamente uno spot al bel calcio su entrambi i fronti, con i rossoneri tuttavia a collezionare più occasioni rispetto agli azzurri, che pagano anche l'assenza a sorpresa di Hojlund, fermato da un virus intestinale: Conte, già privo di Lukaku per il noto caso legato alla sua 'fuga' in Belgio, è così costretto a giocarsi la carta Giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Politano stende il Milan. Il Napoli scavalca i rossoneri al secondo posto e diventa l'anti-Inter Napoli Milan 1-0, Politano regala il secondo posto agli azzurri. Rossoneri ko. Il resoconto della sfidadi Francesco SpagnoloNapoli Milan 1-0, la rete di Politano nel finale decide la sfida regalando il secondo posto agli uomini di Conte. Leggi anche: Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 punti Serie A: Politano stende il Milan, il Napoli a -7 dall'InterNel posticipo del 31/o turno della Serie A, il Napoli batte 1-0 il Milan al Maradona, scavalcando i rossoneri e portandosi a -7 dall'Inter capolista, quando mancano 7 giornate alla fine. (ANSA) ... ansa.it Il Napoli stende il Milan: il lampo di Politano vale il sorpasso al secondo postoI partenopei superano i rossoneri portandosi a -7 dall'Inter capolista. msn.com