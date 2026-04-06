Napoli Milan 1-0 Politano regala il secondo posto agli azzurri Rossoneri ko Il resoconto della sfida
Nel match tra Napoli e Milan, i partenopei hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Politano negli ultimi minuti. La rete ha permesso alla squadra di casa di conquistare il secondo posto in classifica, mentre i rossoneri sono usciti sconfitti dalla partita. La sfida si è conclusa con un risultato che ha influenzato la posizione delle due squadre in classifica.
di Francesco Spagnolo Napoli Milan 1-0, la rete di Politano nel finale decide la sfida regalando il secondo posto agli uomini di Conte. Rammarico per i rossoneri. Il big match allo Stadio Maradona non ha tradito le attese, regalando una serata di intensità tattica e colpi di scena. La sfida Napoli Milan si è conclusa con un successo pesantissimo per i padroni di casa, capace di ridisegnare le gerarchie dell’alta classifica in un finale al cardiopalma. Al 23?, Spinazzola si crea una buona occasione andando al tiro dalla media distanza. Non trova il gol per una questione di centimetri, palla fuori sulla destra. I rossoneri non restano a guardare e al 35? è il Milan a spaventare il pubblico azzurro: Nkunku trova spazio in area per il tiro, ma il pallone esce davvero di poco sulla sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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