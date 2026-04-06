Napoli Milan 1-0 Politano regala il secondo posto agli azzurri Rossoneri ko Il resoconto della sfida

Nel match tra Napoli e Milan, i partenopei hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Politano negli ultimi minuti. La rete ha permesso alla squadra di casa di conquistare il secondo posto in classifica, mentre i rossoneri sono usciti sconfitti dalla partita. La sfida si è conclusa con un risultato che ha influenzato la posizione delle due squadre in classifica.