Pogba torna in panchina col Monaco | l’abbraccio speciale di Bolt

Paul Pogba è tornato a essere tra i convocati del Monaco, dopo più di tre mesi di assenza, e prenderà parte alla partita contro il Marsiglia. La sua ultima presenza in lista risaliva al 9 dicembre 2025. Durante l’evento, è stato notato un abbraccio particolare con un ex atleta olimpico presente in tribuna.

Paul Pogba rientra tra i convocati del Monaco per l’incontro contro il Marsiglia, segnando il suo ritorno in lista dopo un’assenza che dura dal 9 dicembre 2025. L’evento si è svolto allo Stade Louis II, dove il centrocampista francese ha vissuto un momento di rilievo durante la fase di riscaldamento. Il giocatore non aveva più calcato l’erba del campo dal 5 dicembre, data della sua ultima apparizione contro il Brest. Nonostante la presenza in panchina, Pogba non ha preso parte attiva al gioco, osservando dalla zona tecnica il successo dei suoi compagni per 2 a 1 contro gli avversari marsigliesi nel contesto della Ligue 1. L’incontro tra due icone della velocità e del talento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pogba torna in panchina col Monaco: l’abbraccio speciale di Bolt Juventus-Monaco: Pogba outPaul Pogba non sarà della partita nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Monaco (mercoledì 29 gennaio 2026 allo Stade Louis II). La storia. Tramezzani torna in panchina col Como WomenDopo varie esperienze in giro per il mondo, fra Albania, Arabia Saudita Cipro, Croazia e Svizzera, Paolo Tramezzani, 55 anni, torna su una panchina,... Si parla di: Monaco, Pogba torna tra i convocati e Usain Bolt lo abbraccia. Video; Ritorno tanto atteso: Paul Pogba è pronto a ripartire dal primo minuto in Ligue 1.