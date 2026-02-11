La storia Tramezzani torna in panchina col Como Women

Paolo Tramezzani torna in Italia e si siede di nuovo sulla panchina. Dopo aver lavorato in Albania, Arabia Saudita, Cipro, Croazia e Svizzera, il 55enne allenatore ha deciso di riprendere in mano le redini di una squadra italiana. Ieri ha ufficialmente preso il comando del Como Women, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo varie esperienze in giro per il mondo, fra Albania, Arabia Saudita Cipro, Croazia e Svizzera, Paolo Tramezzani, 55 anni, torna su una panchina, ma in Italia: da ieri è il nuovo allenatore della Prima squadra della F.C. Como Women. L’ex terzino dell’Inter e del Tottenham ha firmato un contratto fino a giugno 2028. "La scelta - spiega il club lariano - riflette la volontà del Como Women di affidarsi a un profilo solido, abituato a operare in ambienti multiculturali e con una grande personalità e leadership". Tramezzani sostituisce Stefano Sottili esonerato all’indomani del pareggio (1-1) contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

