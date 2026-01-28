Juventus-Monaco | Pogba out

Questa sera la Juventus scende in campo senza Paul Pogba nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Monaco. Il francese non sarà in lista, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con qualche dubbio su come la squadra reagirà senza di lui. La partita si gioca allo Stade Louis II, con tutto in bilico e la speranza di passare il turno che si fa sempre più difficile senza il centrocampista francese.

Paul Pogba non sarà della partita nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Monaco (mercoledì 29 gennaio 2026 allo Stade Louis II). L’ex centrocampista della Juventus, oggi al Monaco in prestito dal Manchester United, è stato escluso dalla lista dei convocati di Adi Hütter per problemi fisici e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Questa sera la partita tra Juventus e Monaco perde uno dei protagonisti più attesi.

Paul Pogba non giocherà contro il Monaco.

