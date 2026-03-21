Tadej Pogacar ha già raggiunto un podio nel 2025 e ora si concentra sulla Parigi-Roubaix, l’unico Grande Evento che ancora deve vincere. Il ciclista sloveno ha come obiettivo di conquistare questa classica, che rappresenta una delle sfide più dure del calendario. La sua partecipazione alla corsa è stata annunciata, mentre gli organizzatori si preparano ad accogliere i molti appassionati e i concorrenti.

Eddy Merckx, sempre lui. Poi Roger De Vlaeminck, e Rik Van Looy. Tre belgi. Gli unici tre al mondo ad aver vinto tutte e cinque le Monumento. Per anni ci siamo raccontati che ormai non era più possibile per un solo corridore vincere cinque corse così lontane tra loro per indole, caratteristiche, filosofia e collocazione nel calendario: il ciclismo era andato verso la specializzazione più feroce, l’era dei fenomeni capaci di vincere su tutti i terreni sembrava ormai tramontata. Del resto ci raccontavamo anche che non era più possibile negli anni Duemila vincere Giro e Tour nello stesso anno. Poi è arrivato Tadej Pogacar, e tutti i nostri discorsi li ha spazzati via. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar, ora manca solo la Roubaix: ecco perché stavolta può farcela

Articoli correlati

Non solo la Milano-Sanremo 2026: Pogacar pensa già alla Parigi-Roubaix 2026Roma, 12 marzo 2026 – In ordine cronologico, la prima Classica Monumento della stagione sarà la Milano-Sanremo 2026, in programma il 21 marzo, ma c'è...

Olimpiadi 2040, perché l’Italia può farcela (nonostante i signori del no)Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno confermato che l’Italia è un Paese in ottima salute e non soltanto per il record di medaglie conquistate...

Aggiornamenti e notizie su Pogacar ora manca solo la Roubaix ecco...

Temi più discussi: Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco; Il senso della Milano-Sanremo per Tadej Pogacar; Ganna può vincere la Milano Sanremo 2026? Deve strappare per due minuti a 65 all'ora: E se Pogacar non stacca van der Poel...; Milano-Sanremo 2026: ossessione Pogacar, che non è più il favorito.

Pogacar nella storia, vince la sua prima Milano-SanremoOra manca solo la Parigi- Roubaix e poi il marziano Tadej Pogacar ha vinto tutte le grandi classiche. il primo giorno di primavera, sabato 21 marzo 2026, sul rettilineo di via Roma, a Sanremo, il camp ... farodiroma.it

Milano-Sanremo, Pogacar nella storia. Vince per la prima volta in volata nonostante la cadutaImpresa del campionissimo sloveno che cade a 30 chilometri dal traguardo ma riesce a rifarsi sotto per poi schiantare i rivali. Pidcock regge fino alla fine ma è beffato per mezza ruota sul traguardo ... msn.com

Una gara che non si lascia dominare, ma che all'improvviso si concede, con modi e tempi imprevedibili. Stavolta lo ha fatto con Pogacar facebook

Manda questo video a una persona che (per sua sfortuna) si è persa una delle Milano-Sanremo più belle degli ultimi anni #Ciclismo #Cycling #MilanoSanremo #Pogacar x.com