Un nuovo tipo di plastica biodegradabile è stato creato da un istituto di ricerca, che ha scoperto come renderla più resistente grazie all'acqua. La plastica, che si degrada naturalmente nel tempo, aumenta di robustezza del 50% quando viene a contatto con l’acqua, offrendo potenzialmente nuove applicazioni nel settore. Il materiale rappresenta un'innovazione rispetto alle plastiche tradizionali, grazie alla sua capacità di rafforzarsi a contatto con l’elemento acquatico.

L’Institute for Bioengineering of Catalonia ha sviluppato un polimero biodegradabile che, a differenza delle plastiche comuni, aumenta la propria solidità quando entra in contatto con l’acqua. Questa innovazione tecnologica promette di contrastare l’inquinamento globale da materiali sintetici attraverso una soluzione che collabora con l’ambiente invece di opporvisi. La crisi ambientale è segnata dalla presenza di polimeri artificiali ovunque: dai suoli agricoli all’atmosfera, dagli oceani fino ai tessuti del corpo umano. Tale fenomeno deriva dalla natura stessa dei materiali tradizionali, progettati per essere impermeabili e resistenti all’umidità, il che ne impedisce la dissoluzione e ne prolunga la permanenza negli ecosistemi per periodi lunghissimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Plastica bio che ama l’acqua: diventa il 50% più robusta

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