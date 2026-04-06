Piuro e la Valchiavenna protagonisti sulla televisione svizzera

La Radiotelevisione svizzera ha scelto la Valchiavenna per la prima trasmissione in territorio italiano di

Per la prima assoluta della trasmissione "Siamo fuori" realizzata in territorio italiano, la Radiotelevisione svizzera ha scelto la Valchiavenna, offrendo al territorio un'occasione importante di promozione e dando visibilità alle sue radici storiche, culturali ed enogastronomiche. La puntata è andata in onda in diretta nel pomeriggio di lunedì scorso ma si può rivedere su PlayRSI. Fra storie e giochi, nel format della trasmissione, sono stati i protagonisti della tradizione locale a raccontare la valle. L'artigiano della pietra ollare Roberto Lucchinetti, custode di un elemento identitario della cultura alpina; Tommaso Panatti,... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Emergenza valanghe in Valtellina e Valchiavenna, nasce un tavolo tecnico sulla sicurezzaL'idea del prefetto Anna Pavone dopo cinque morti, feriti e un disperso nell'ultimo mesi.

Temi più discussi: SIAMO FUORI A PIURO PER RACCONTARE IL TERRITORIO: LA VALCHIAVENNA IN DIRETTA SULLA RADIOTELEVISIONE SVIZZERA; Savogno e Dasile ripartono: affidata la gestione di rifugio e albergo diffuso a due giovani; Piuro: cambia e cresce la giunta comunale; Valchiavenna, viaggio tra emozioni alpine, cultura e sapori autentici: un’esperienza viva nel cuore delle Alpi lombarde -.

Il Tour de Suisse in Valchiavenna. Arrivo spettacolare alle cascateLa tappa in programma mercoledì 18 affronterà il Passo dello Spluga a 2.114 metri di altitudine. I ciclisti percorreranno la statale 36 fino a Chiavenna. Il traguardo all’Acquafraggia di Borgonuovo. ilgiorno.it

Il borgo di Savogno al riparo dal fuoco, arrivano le vasche d’acquaPiuro (Sondrio) – Completare la rete antincendio per rendere più sicuro il territorio e scongiurare il ripetersi di eventi devastanti come quelli di alcuni anni fa. È questo l’obiettivo principale dei ... ilgiorno.it

Vittoria per 3-0 anche per le ragazze della 1DivF nell'ultima gara di questa prima fase di campionato, che le ha viste contrapposte alla formazione del Asd G.S. Piuro. facebook