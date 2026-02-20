Fanesi protagonisti in televisione Grande tifo per Federico e Giovanni

Federico e Giovanni, tifosi fanesi, sono stati protagonisti in televisione. Hanno partecipato a quattordici puntate di “Sei Vincente”, vincendo due volte e portando a casa un montepremi totale di 191mila euro. La loro passione per il calcio e la determinazione li hanno portati sotto i riflettori, attirando l’attenzione degli spettatori locali. La coppia ha dimostrato come l’impegno possa portare grandi risultati. I fanesi seguono con curiosità ogni loro mossa in questa avventura televisiva.

Quattordici puntate da campione. Due "Sei Vincente" chiusi. E un montepremi che ora tocca quota 191mila euro. Il 33enne fanese Giovanni Gregorini (foto) mercoledì scorso ha firmato la sua seconda grande vittoria a Caduta Libera, confermando una tenuta mentale che puntata dopo puntata sta diventando il suo marchio di fabbrica. Tre minuti, sei gradini, 81mila euro in palio. Una scalata iniziata con decisione e chiusa con lucidità, senza farsi travolgere dalla pressione. In 12 occasioni il traguardo finale si era fermato a un passo. Stavolta no. Stavolta la concentrazione ha retto fino all’ultima risposta, quella che ha fatto esplodere lo studio e portato il totale vicino ai 200mila euro complessivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fanesi protagonisti in televisione. Grande tifo per Federico e Giovanni Benedetti e coccolati i 4 zampe fanesi. Grande festa in piazza per Sant’AntonioI quattro zampe di Fano hanno recentemente partecipato a una tradizionale benedizione in piazza XX Settembre per celebrare Sant’Antonio. Il tasto che rimuove la telecronaca dalla televisione con l’IA: resta solo il tifo dello stadioAl CES di Las Vegas, Samsung ha annunciato nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui un tasto che permette di rimuovere la telecronaca dalla televisione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fanesi protagonisti in televisione. Grande tifo per Federico e Giovanni; Fanesi in tv, Giovanni Gregorini di Ponte Sasso su Canale 5 a Caduta Libera. Fanesi protagonisti in televisione. Grande tifo per Federico e GiovanniQuattordici puntate da campione. Due Sei Vincente chiusi. E un montepremi che ora tocca quota 191mila euro. Il 33enne ... ilrestodelcarlino.it ALLIEVI B PROTAGONISTI...A TAVOLA IN ATTESA DEL CAMPO, LA SFIDA SI SPOSTA SULLA PIZZA... Hanno iniziato la seconda fase del campionato con il vento in poppa...e dopo due giornate sono a punteggio pieno ma per mettere a punto obbiettivi e - facebook.com facebook