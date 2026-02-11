Europa Von der Leyen punta a nuovi accordi commerciali | autonomia economica e meno dipendenze in vista

Ursula von der Leyen si appresta a spingere per nuovi accordi commerciali, con l’obiettivo di ridurre le dipendenze economiche dell’Europa. La presidente della Commissione europea ha avvertito che l’Unione deve cambiare rotta e rivedere le sue strategie per rafforzare l’indipendenza economica. Un messaggio chiaro, mentre si moltiplicano gli sforzi per diversificare i rapporti commerciali e proteggere le aziende europee.

Von der Leyen Lancia l’Allarme: L’Europa Deve Rivedere le Sue Strategie Commerciali. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso oggi una preoccupazione crescente riguardo alla necessità di un’azione urgente per garantire l’indipendenza economica dell’Unione Europea. L’appello, giunto in data 11 febbraio 2026, sottolinea come nuovi accordi commerciali siano diventati imperativi per la sopravvivenza e la competitività del blocco continentale in un panorama geopolitico sempre più complesso e mutevole. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescenti tensioni internazionali e una rinnovata consapevolezza della fragilità delle catene di approvvigionamento globali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Europa Von der Leyen Von der Leyen e Costa in India per “la madre di tutti gli accordi commerciali” Ursula von der Leyen e Antonio Costa sono in India per una visita di tre giorni, considerata un passo importante nelle relazioni commerciali tra i paesi. Groenlandia, Von der Leyen: "Investiremo nell'isola artica per proteggerne l'autonomia" La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'intenzione di incrementare gli investimenti in Groenlandia, con l'obiettivo di rafforzare l'economia e le infrastrutture dell'isola artica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europa Von der Leyen Argomenti discussi: Competitività Ue, von der Leyen invita i 27 a valutare un’Europa a più velocità; Competitività, von der Leyen chiede ai Paesi membri di accelerare: Più cooperazioni rafforzate; Von der Leyen apre all’Europa a più velocità e promette di fare pulizia per snellire la Ue; Von der Leyen: La preferenza europea è uno strumento necessario. Von der Leyen: 'Riforme Ue con cooperazione rafforzata se non si riesce a 27''Abbattere le barriere che ci impediscono di essere un gigante globale'. Italia, Germania e Belgio: 'Semplificazione e neutralità tecnologica' (ANSA) ... ansa.it Von der Leyen: Accordi commerciali cruciali per l'indipendenza dell'UeLa presidente della Commissione ritiene allora indispensabile un piano d’urgenza perché un'Europa competitiva può essere solo un'Europa indipendente ... repubblica.it Competitività, von der Leyen propone un'Europa a due velocità x.com L’Europa di Von der Leyen vuole mettere in ginocchio l’agricoltura italiana ed europea con l’accordo Mercosur. Noi siamo contrari. Ecco le parole mie e di Pietro Piccioni, Direttore Coldiretti Puglia in diretta da Strasburgo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.