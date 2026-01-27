Menopausa e Alzheimer come cambia il cervello | ecco perché le donne sono più esposte

La menopausa può influenzare i cambiamenti cerebrali legati all’Alzheimer, specialmente nelle aree dedicate alla memoria e alle emozioni. Uno studio nel Regno Unito evidenzia come queste trasformazioni possano aumentare il rischio nelle donne. Comprendere queste connessioni è importante per una gestione più consapevole della salute cerebrale durante questa fase della vita.

Roma, 27 gennaio 2026 – Secondo un ampio studio condotto nel Regno Unito la menopausa potrebbe essere associata a cambiamenti cerebrali coinvolti anche nelle prime fasi dell’Alzheimer, in particolare per quanto riguarda alcune aree coinvolte nella memoria e nella regolazione emotiva. La ricerca, pubblicata sulla rivista Psychological Medicine, ha analizzato dati relativi a quasi 125mila donne. Per circa 11mila partecipanti, lo studio ha incluso anche esami di risonanza magnetica cerebrale (MRI), che hanno permesso ai ricercatori di osservare in modo diretto le differenze strutturali nel cervello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La menopausa può influenzare il cervello delle donne, secondo uno studio dell'Università di Cambridge.

