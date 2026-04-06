Pistoia punta ai giovani | università e biblioteca aperta fino alle 22

A Pistoia si discute di un progetto per coinvolgere maggiormente i giovani, con l’intenzione di allungare gli orari di apertura della Biblioteca San Giorgio fino alle 22 e di ripristinare i corsi universitari sul territorio. La proposta, avanzata da un esponente impegnato nelle primarie del centro sinistra, mira a rendere la città più vivibile e attrattiva per questa fascia di età. Attualmente, le iniziative sono in fase di valutazione e non sono ancora state approvate.

Giovanni Capecchi, impegnato nelle primarie del centro sinistra per le elezioni di fine maggio, propone di trasformare Pistoia in un polo attrattivo per i giovani attraverso l’estensione degli orari della Biblioteca San Giorgio e il ritorno dei corsi universitari in città. L’obiettivo è dare una nuova spinta vitale a un territorio che necessita di spazi concreti dove i ragazzi possano incontrarsi e studiare. La proposta di Capecchi prevede che la Biblioteca San Giorgio resti aperta fino alle 22, almeno per alcuni giorni della settimana, per offrire un luogo di aggregazione e studio più accessibile. Il rilancio accademico come motore economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia punta ai giovani: università e biblioteca aperta fino alle 22 La biblioteca è dei giovani. Torna aperta nel weekendHa riaperto ieri pomeriggio ai giovani l’aula studio della Biblioteca comunale, tornata finalmente operativa anche nel fine settimana con la formula... Napoli, Linea 6 aperta fino alle 21.30. Cosenza: «Ok dei sindacati, si parte il 23 marzo»Tra 12 giorni cioè a partire dal 23 marzo la linea 6 prolungherà gli orari di esercizio fino alle 21,30. Argomenti più discussi: L’obiettivo è orientare alla scoperta delle proprie potenzialità; Pistoia, rivoluzione cure sul territorio. Assistenza rapida vicino a casa. Quasi 79mila euro dalla Regione Toscanaper i giovani volontari del terzo settore del nostro territorio78.813 euro di finanziamenti per i 17 progetti dell'area di Pistoia vincitori del bando Siete presente. Giovani e associazionismo, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in a ... valdinievoleoggi.it Primarie del centrosinistra a Pistoia: il sondaggioPistoia, 6 aprile 2026 – Giovanni Capecchi avanti di oltre dieci punti percentuali nel confronto con Stefania Nesi (32.6% contro 21.9%) nell’indagine di PoeinLab sulle imminenti primarie del ... lanazione.it Il Monsummano nel Girone B, già certo dell’obiettivo, punta alla fase regionale diretta. Tutto ancora possibile per il Quarrata nel Girone C facebook