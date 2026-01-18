La biblioteca è dei giovani Torna aperta nel weekend

La Biblioteca comunale riapre l’aula studio ai giovani, ora disponibile anche nel fine settimana. Dopo la chiusura dovuta alla pandemia, l’area torna a essere aperta con il sistema di autogestione, offrendo un ambiente tranquillo e accessibile per lo studio e la lettura. La riapertura mira a favorire l’uso della struttura da parte dei giovani, consolidando il ruolo della biblioteca come spazio di cultura e incontro.

Ha riaperto ieri pomeriggio ai giovani l’aula studio della Biblioteca comunale, tornata finalmente operativa anche nel fine settimana con la formula dell’ autogestione che aveva caratterizzato l’esperienza prima dello stop imposto dalla pandemia. La ripartenza è stata accompagnata da un evento inaugurale promosso dall’amministrazione comunale, che ha segnato simbolicamente la rinascita dello spazio molto frequentato dagli studenti del territorio. Un ritorno che, come aveva già sottolineato il consigliere delegato alle politiche giovanili Riccardo Raspanti, non ha riguardato la struttura in sé, rimasta invariata, ma soprattutto le persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La biblioteca è dei giovani. Torna aperta nel weekend Leggi anche: Arte senza pausa, la Galleria Ricci Oddi aperta anche nel weekend di Ognissanti Leggi anche: Catania, ex Cinema Concordia: la biblioteca Alberto Sordi resta aperta e continua le sue attività Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. RETE BIBLIOTECHE: 2025 ANNO DA RECORD. ORA SI GUARDA AL FUTURO | 16/01/2026 Spazio Giovani in Biblioteca Civica - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.