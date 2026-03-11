Napoli Linea 6 aperta fino alle 21.30 Cosenza | Ok dei sindacati si parte il 23 marzo

A Napoli, la linea 6 del trasporto pubblico sarà aperta fino alle 21,30 a partire dal 23 marzo, dopo aver ottenuto l’approvazione dei sindacati. L’annuncio è stato comunicato oggi, e la decisione riguarda l’estensione dell’orario di esercizio, che sarà valida per tutte le corse della linea. La modifica entrerà in vigore tra dodici giorni, il giorno successivo alla conferma ufficiale.

Tra 12 giorni cioè a partire dal 23 marzo la linea 6 prolungherà gli orari di esercizio fino alle 21,30. Lo annuncia l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza. «Ci siamo. Questa notte - racconta Cosenza - è stato siglato l’accordo fra Anm e i Sindacati. Da lunedì 23 marzo, o comunque appena abbiamo il via libera da Ansfisa, Linea 6 prolunga l’orario fino alle 21.30, nei giorni feriali». Al momento la Linea 6 chiude alle ore 15,30. «Il massimo che si può fare con i treni attuali - prosegue Cosenza - ma stiamo lavorando intensamente per mettere in esercizio i nuovi. I primi entro fine anno. Un grazie per l’enorme sforzo organizzativo di Anm e un grazie ai Sindacati che hanno aderito a questo nuovo avanzamento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, Linea 6 aperta fino alle 21.30. Cosenza: «Ok dei sindacati, si parte il 23 marzo» Articoli correlati Metro Linea 6 Napoli, “corse prolungate fino alle 21,30 da Pasqua”: l’annuncio del ComuneL'annuncio del sindaco Gaetano Manfredi: "Corse fino alle 21 della metro Linea 6 da Pasqua". Napoli: la Linea 6 estende gli orari fino alle 21:00La metropolitana di Napoli sta per cambiare il proprio volto operativo, con un’estensione degli orari che impatterà direttamente sulla vita dei... Napoli, Linea 6 aperta fino alle 21.30. Cosenza: «Ok dei sindacati, si parte il 23 marzo» Tutti gli aggiornamenti su Napoli Linea 6 aperta fino alle 21 30... Temi più discussi: Napoli, Linea 6 aperta fino alle 21.30. Cosenza: Ok dei sindacati, si parte il 23 marzo; Metro Napoli, Manfredi accelera: Stazione Tribunale aperta entro due mesi; Orario prolungato per la Linea 6: metro fino alle 21; Abbattuto l'ultimo muro della stazione Di Vittorio: Metro completa nel 2028. Napoli, Linea 6 aperta fino alle 21.30. Cosenza: «Ok dei sindacati, si parte il 23 marzo»Tra 12 giorni cioè a partire dal 23 marzo la linea 6 prolungherà gli orari di esercizio fino alle 21,30. Lo annuncia l'assessore alle infrastrutture Edordo Cosenza. ilmattino.it Napoli, Metropolitana Linea 6: corse fino alle 21.30 dal 23 marzoIntesa nella notte tra Anm e sindacati, annuncio dell’assessore Cosenza sui social. Nei week end e nei festivi si resta nella fascia 7-15: Il massimo che si ... napoli.repubblica.it ULTIM’ORA #Napoli - Per improvviso guasto tecnico - -SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA TRATTA LINEA 1 (Centro Direzionale-Piscinola e viceversa) Anm Napoli #MetroNapoli #Trasporti #Anm #NanoTV - facebook.com facebook Durante la visita di Hitler a Napoli nel 1938 un folto pubblico fu schierato lungo via Caracciolo, in attesa del suo passaggio su una macchina scoperta. Quando il Fuhrer passò in piedi nella macchina e tese il braccio nel saluto nazista, una voce dal pubblico no x.com