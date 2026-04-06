Un gruppo di persone si è organizzato attraverso social e chat per partecipare a un rave party non autorizzato nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Un residente ha segnalato la presenza delle persone alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. La festa si svolgeva in un’area non destinata a eventi pubblici o privati di questo tipo.

Si sono dati appuntamento tramite social e chat per partecipare a un rave party abusivo nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Sono arrivati da tutta Italia e dall'estero, in tutto un migliaio. Ma quando un residente della zona ha visto sfilare una carovana di camper e furgoni e poi ha sentito la musica a tutto volume ha avvertito le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pisa, rave party abusivo: un residente avverte le forze dell'ordine

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