Rave party nelle campagne del Mantovano interrotto dalle forze dell' ordine

Le forze dell'ordine hanno interrotto un rave party nel Mantovano che si svolgeva nel fine settimana del 14 e 15 febbraio. Gli agenti sono intervenuti in un capannone agricolo a Dosolo, vicino all’area golenale del Po, dove circa 200 giovani si erano radunati per ascoltare musica a tutto volume. La polizia ha sgombrato il luogo e identificato alcuni partecipanti, mettendo fine all’evento clandestino.

Il raduno musicale clandestino, nel fine settimana del 14 e 15 febbraio, all'interno di un capannone agricolo di Dosolo, a ridosso dell'area golenale del Po.