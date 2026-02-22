Rave party abusivo a Padula | bloccate circa 100 persone l' intervento delle forze dell' ordine

Un rave party abusivo a Padula ha coinvolto circa 100 persone, che stavano organizzando l’evento senza permesso in località Mandranello. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato i partecipanti prima che l’evento potesse iniziare. I partecipanti erano arrivati con veicoli e tende, creando disordine nell’area dell’ex polveriera. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che l’evento si svolgesse e ha avviato le procedure di identificazione.

Stavano allestendo un rave party senza alcuna autorizzazione, questa mattina, in località Mandranello di Padula, nell'area dell'ex polveriera, ma sono stati bloccati dall'intervento congiunto di carabinieri e polizia. Un centinaio le persone fermate. Impegnati, dunque, i militari per impedire nuovi arrivi sul posto di altre persone, sgomberando quelle già presenti. È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero dell'Arma. Come è noto, "chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.