A Piombino si prepara una manifestazione prevista per l’11 aprile alle 16 in piazza Gramsci, promossa dall’Unione Sindacale di Base. La mobilitazione si oppone alla proroga dell’attività della nave Italis Lng e al transito di veicoli militari nel porto. La decisione è stata annunciata senza riferimenti a eventuali interventi delle autorità o altri dettagli specifici.

L’Unione Sindacale di Base convoca una mobilitazione a Piombino per l’11 aprile, alle 16 in piazza Gramsci, contro la proroga della nave Italis Lng e il transito militare nel porto. La protesta nasce dopo il decreto-legge del governo Meloni che ha confermato la permanenza dell’ex Golar Tundra. Il clima sociale si scalda a due settimane dall’atto normativo che ha ufficializzato il prolungamento dell’attività del rigassificatore. L’USB decide quindi di scendere in strada per unire le istanze legate all’ambiente, il contrasto al riarmo e le difficoltà economiche causate dal carovita. La rabbia del sindacato colpisce duramente l’esecutivo nazionale, che ha definito tecnica la proroga, interpretando tale aggettivo come un modo per offendere l’intelligenza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piombino insorge: no a rigassificatore e transito militare

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