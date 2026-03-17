Così Piombino rimase col rigassificatore in porto

Piombino continua a ospitare il rigassificatore nel porto, mentre il presidente della Regione Toscana, nominato commissario straordinario dal governo Draghi, ha dichiarato che non firmerà senza le opere di compensazione per il territorio. Il ministro Cingolani, responsabile del progetto, ha confermato questa posizione, evidenziando la condizione posta per l’approvazione dell’impianto. La questione rimane al centro di attenzione pubblica e politica.

Giani, Pd, presidente Regione Toscana commissario straordinario nominato col governo Draghi, per il rigassificatore di Piombino targato Snam, il ministro era Cingolani, ha tuonato che senza le opere di compensazione per il territorio non firma. Firmerà qualcun altro al suo posto. Che potrebbe essere lo stesso sindaco di Piombino Francesco Ferrari, FdI, secondo Simona Bonafè, deputata Pd. “Si sta pensando anche di commissariare il commissario: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha seguito fin dall’inizio il progetto, potrebbe essere sostituito dal sindaco della città, espressione di Fratelli d’Italia”. Bonafè definisce “un... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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