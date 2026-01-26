Scoppia l' incendio nell' ex mangimificio | intervengono i Vigili del Fuoco

Lunedì nella zona Darsena si è verificato un incendio nell'ex mangimificio, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'episodio, di cui si stanno ancora valutando le cause, ha coinvolto un edificio dismesso e ha richiesto l'intervento delle forze di emergenza per garantire la sicurezza pubblica. Al momento non sono state segnalate persone coinvolte o feriti.

Domate rapidamente le fiamme dai pompieri. Sul posto anche la Polizia di Stato che indaga sulle cause del rogo Scoppia l'incendio in città e si rende necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. È accaduto lunedì in zona Darsena. Si tratterebbe per fortuna di un rogo di lieve entità verificatosi nell'area dell'ex mangimificio Martini, all'angolo tra via Antico Squero e via Salona. Una squadra dei pompieri è giunta sul luogo domando rapidamente le fiamme. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio all'interno dell'ex stabilimento industriale, abbandonato da anni, da parte della Polizia di Stato, accorsa sul posto con una volante.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su scoppia incendio Incendio in un appartamento, intervengono i vigili del fuoco, nessun ferito Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in un appartamento a Battifolle, nel comune di Arezzo. Incendio in una pizzeria di Marcelli, intervengono i vigili del fuoco Nel tardo mattino di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella piazzetta di Marcelli di Numana per un incendio che ha coinvolto una pizzeria. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Rimini, incendio su peschereccio, l'intervento dei vigili del fuoco Ultime notizie su scoppia incendio Argomenti discussi: Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensore; Porto Recanati, scoppia l'incendio all'undicesimo piano: famiglia in fuga e appartamento inagibile; Scoppia l'incendio nel piazzale del Consar: tre camion distrutti dal fuoco (foto Massimo Argnani); Borgo Vittoria, scoppia l'incendio per colpa dei monopattini elettrici. Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverateUn incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ... fanpage.it Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensoreIl rogo si è sviluppato in un palazzo a poca distanza da piazzale Clodio, provocando la temporanea chiusura della strada ... romatoday.it Porto Recanati, scoppia l'incendio all'undicesimo piano: famiglia in fuga e appartamento inagibile - facebook.com facebook Il #26gennaio 1904 un incendio scoppia alla Biblioteca di Torino, forse generato dalle stufe collocate negli alloggi dei custodi, nel sottotetto. 5 delle 38 sale di cui era composta la biblioteca sono completamente distrutte. Le perdite più gravi avvengono alla sal x.com

