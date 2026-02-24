enel investe 53 miliardi e alza le cedole

Enel ha annunciato un investimento di 53 miliardi di euro, motivato dalla volontà di sostenere la crescita e migliorare la rete. Flavio Cattaneo ha presentato a Milano il nuovo piano industriale fino al 2028, evidenziando l’obiettivo di aumentare le cedole per gli azionisti. La strategia punta anche a rafforzare la presenza nel settore delle energie rinnovabili, con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie. La società si prepara a un cambio di passo importante.

L'Enel guidata da Flavio Cattaneo apre un nuovo capitolo e dopo il primo Piano 2023-26, concentrato sulla riduzione del debito, il top manager ha presentato ieri a Milano il nuovo Piano industriale al 2028 nel nome della crescita e dello sviluppo. Nonostante il Decreto Energia - conteggiato e prezzato nei numeri - la ritrovata flessibilità finanziaria ha permesso al gruppo di puntare 53 miliardi di investimenti al 2028. Numeri che hanno acceso il titolo (che ieri ha chiuso in rialzo del 6,8% a 9,70 euro) e dribblato gli oneri italiani perché, come ha sottolineato da Cattaneo, in fin dei conti «il futuro viene dall'estero, non dall'Italia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Enel, investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028Enel ha annunciato investimenti per circa 53 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028, causati dalla volontà di potenziare le reti e le fonti rinnovabili.

Enel: 53 miliardi per energia e reti, dividendi +6% al 2028Enel ha annunciato un investimento di 53 miliardi di euro in energia e reti, per sostenere la crescita e migliorare le infrastrutture del settore.

Enel, investimenti per 53 miliardi di euro nel piano al 2028. EPS e dividendo con CAGR al +6%(Teleborsa) - Enel, colosso energetico italiano guidato dall'AD Flavio Cattaneo, prevede investimenti totali per circa 53 miliardi di euro nel nuovo Piano 2026-2028, in aumento di 10 miliardi di euro ... finanza.repubblica.it

Enel, 53 miliardi di investimenti. Cattaneo: «Un cambio di passo»Enel impegna 53 miliardi di investimenti – più di due manovre di governo – fino al 2028, su business integrato e reti, consolidando il posizionamento di player europeo. Con ... ilmessaggero.it

