emissione btp di febbraio in asta i rendimenti delle cedole e le date

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di tre nuove tranche di Btp, con scadenza il 12 febbraio 2026. La Banca d’Italia si occuperà di gestire le operazioni. I dettagli sui rendimenti delle cedole e le date precise arriveranno nelle prossime ore.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Banca d’Italia, ha disposto l’ emissione di tre nuove tranche di Btp per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026. L’operazione punta a una raccolta complessiva stimata tra un minimo di 5.000 e un massimo di 6.250 milioni di euro. Caratteristiche generali delle emissioni dei Btp. L’asta si focalizza su tre diverse scadenze per intercettare le differenti necessità degli investitori. Ci sono, come sempre, differenze significative su durata e rendimenti, ma tutti i titoli condividono il medesimo calendario operativo e le seguenti specifiche: taglio minimo sottoscrivibile – 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore, pensata per i piccoli risparmiatori.

Le aste di Btp e Cct di gennaio rappresentano un’opportunità di investimento con cedole fino al 3,45%.

