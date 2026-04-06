Andrea Pinamonti sta attraversando un momento positivo in questa fase finale della Serie A, avendo segnato quattro gol e fornito un assist nelle ultime sei partite disputate. La sua presenza in campo è stata determinante per la squadra in queste partite, contribuendo con risultati concreti e costanti. La sua crescita si riflette nei numeri e nelle occasioni create in questa parte di campionato.

Andrea Pinamonti sta vivendo una fase di forte crescita realizzativa nel finale della Serie A, segnando quattro reti e fornendo un assist nelle ultime sei apparizioni. L’attaccante neroverde, dopo un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni discontinue, ha impresso un ritmo decisamente più alto al suo gioco nell’ultimo mese e mezzo. Il dato più significativo emerge dal confronto temporale: a partire dal 15 marzo, il calciatore ex Inter ha prodotto lo stesso numero di gol che aveva totalizzato nelle prime 24 giornate di campionato. Questo incremento di efficacia lo pone ora davanti a una sfida personale per le restanti sette partite della competizione, con l’obiettivo di arrivare a dieci reti complessive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pinamonti esplode: a un passo dalla doppia cifra in Serie A

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