Perugia rompe la serie di sconfitte contro il Guaguas Las Palmas e conquista una vittoria importante in Champions League. La squadra di Giannelli vince 3-1, con punti decisivi in ogni set, e si porta a casa la quarta vittoria di fila nel girone. Giannelli si distingue, mettendo tutti in doppia cifra, mentre la squadra si conferma in testa al gruppo C con 11 punti, davanti ai tedeschi del Berlin Recycling Volleys.

Perugia ha sconfitto il Guaguas Las Palmas per 3-1 (26-24; 25-19; 21-25; 25-20) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, confermandosi al comando del gruppo C con quattro affermazioni (11 punti) davanti ai tedeschi del Berlin Recycling Volleys (tre successi, 8 punti). I Campioni del Mondo hanno compiuto un passo importante verso la conquista matematica del primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (la seconda classificata disputerà i playoff). Dopo aver sudato nel confronto d’andata disputato alle Canarie, dove l’hanno spuntata soltanto al tie-break, i Campioni d’Europa hanno faticato anche di fronte al proprio pubblico del PalaBarton: sul 24-24 del primo set hanno fatto la differenza la parallela di Plotnytskyi e il muro di Russo; nel secondo parziale ci hanno pensato un primo tempo di Russo e un ace di Giannelli a propiziare un allungo (19-16) prima del finale in cui sono stati Ishikawa, Ben Tara e Loser a dettare legge; gli iberici hanno riaperto la contesa con un grande terzo set, ma nel cuore del quarto ci hanno pensato Plotnytskyi e Loser a lanciare lo strappo risolutivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia esce dalla morsa del Guaguas di Juantorena: Giannelli manda tutti in doppia cifra, poker in Champions League

Approfondimenti su Perugia Guaguas

Segui in diretta la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Perugia Guaguas

Perugia esce dalla morsa del Guaguas di Juantorena: Giannelli manda tutti in doppia cifra, poker in Champions LeaguePerugia ha sconfitto il Guaguas Las Palmas per 3-1 (26-24; 25-19; 21-25; 25-20) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League di ... oasport.it

Qualcuno ha detto.... PRIMO GOL IN CHAMPIONS LEAGUE x.com

Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook