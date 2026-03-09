Mandarina Duck celebra l’estate italiana con la collezione SS26

Mandarina Duck lancia la collezione SS26, ispirata a Rimini e al regista Fellini. La linea include borse e accessori con colori sorbetto, dettagli rivisitati e materiali sostenibili. La collezione combina elementi iconici con un tocco moderno, puntando su praticità e stile. La presentazione si rivolge a chi cerca pezzi freschi e sostenibili per l’estate.

Mandarina Duck presenta la collezione SS26 ispirata a Rimini e Fellini: colori sorbetto, icone rivisitate e materiali sostenibili. Mandarina Duck firma un ritorno alle origini dell'immaginario balneare italiano con la nuova collezione Spring Summer 2026, un viaggio che attraversa Rimini, la sua storia e il suo mito cinematografico. Un omaggio alla Riviera degli anni '50 e '60, alle sue cabine a righe, ai colori pastello degli stabilimenti storici e a quell'idea di vacanza democratica che ha segnato un'epoca. Un'estate spontanea, ironica, vibrante: questa è la stagione secondo Mandarina Duck. Dopo aver esplorato i landmark architettonici europei nelle precedenti collezioni, il brand torna in Italia e sceglie come protagonista il Grand Hotel Rimini, inaugurato nel 1908 e consacrato da Federico Fellini come luogo del sogno.