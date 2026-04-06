Piero Manzo Diplomatico del Gusto | nuovo premio per il pizzaiolo brindisino

Un nuovo riconoscimento è stato assegnato al pizzaiolo brindisino Piero Manzo, noto come

A Roma, presso Palazzo Valentini,consegnato un ulteriore riconoscimento firmato Doc Italy. Manzo era già stato premiato con il marchio "Eccellenze Italiane" SAN DONACI - La carriera di Piero Manzo si arricchisce di un nuovo, prestigioso sigillo che celebra la sua missione di ambasciatore del saper fare italiano. Il maestro pizzaiolo di San Donaci ha ricevuto a Roma, nella solenne cornice di Palazzo Valentini, l’investitura ufficiale di “Diplomatico del Gusto” per il mondo pizza, un ulteriore riconoscimento d’eccellenza conferito da Doc Italy. Questa nuova nomina va a consolidare un anno straordinario per Manzo, che nel corso del 2024 era già stato insignito del titolo di Ambasciatore Doc Italy. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il pizzaiolo catanese Carmelo Carbone torna all'Arena del Gusto di SanremoAnche quest’anno la Sicilia si fa sentire sul palcoscenico nazionale di Casa Sanremo, e lo fa con il talento e la passione di Carmelo Carbone,...

Storia e senso del Premio Letterario del Corpo Diplomatico della Santa SedeNel 2027, nel mese di novembre, compirà 100 anni il premio letterario Bagutta che, nato in una trattoria milanese, è il più antico d’Italia.