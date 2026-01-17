storia e senso del premio letterario del corpo diplomatico della santa sede

Il Premio Letterario del Corpo Diplomatico della Santa Sede rappresenta un riconoscimento importante nel panorama culturale internazionale. La sua storia si intreccia con quella del Premio Bagutta, il più antico d’Italia, nato nel 1927 in una trattoria milanese. In occasione del centenario del Bagutta, nel novembre 2027, si celebra un secolo di promozione della letteratura, sottolineando l’importanza di un patrimonio culturale condiviso e duraturo.

Nel 2027, nel mese di novembre, compirà 100 anni il premio letterario Bagutta che, nato in una trattoria milanese, è il più antico d’Italia. Dal 1927 ad oggi, hanno preso vita molti altri premi, altrettanto prestigiosi, così come nel corso degli anni più volte nel dibattito pubblico si è discusso, pure con vivacità, sulla loro utilità e sulla relativa funzione. Tra questi si distingue, oltre che per il valore soprattutto per la sua origine, le proprie caratteristiche e i suoi fini, il Premio Letterario delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori presso la Santa Sede. Anche la VII edizione di questa iniziativa, il cui bando fissa al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per la presentazione delle candidature, si rivolge ad “autori di libri pubblicati in italiano e destinati al grande pubblico su temi relativi alla cultura e ai valori cristiani, alle relazioni tra Chiese cristiane e Stati, alla storia delle Chiese e al dialogo interreligioso”. 🔗 Leggi su Formiche.net

