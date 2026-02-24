Il pizzaiolo catanese Carmelo Carbone torna all' Arena del Gusto di Sanremo

Carmelo Carbone, pizzaiolo catanese, ha deciso di tornare all'Arena del Gusto di Sanremo per promuovere la sua pizza fatta a mano, dopo aver vinto diversi riconoscimenti in Sicilia. La sua presenza richiama l’attenzione sulla tradizione culinaria della regione e sulla qualità degli ingredienti locali. Con la sua esperienza, intende condividere il suo modo di preparare le pizze e coinvolgere il pubblico con le sue creazioni. La manifestazione si apre con entusiasmo e aspettative alte.

Anche quest’anno la Sicilia si fa sentire sul palcoscenico nazionale di Casa Sanremo, e lo fa con il talento e la passione di Carmelo Carbone, pizzaiolo pluripremiato e titolare della pizzeria "Carboni Ardenti" a Catania. Per il quinto anno consecutivo, Carbone si conferma tra i protagonisti dell’Arena del Gusto, l’area dedicata all’eccellenza culinaria all’interno della prestigiosa cornice del Festival di Sanremo. La partecipazione di Carmelo Carbone non è solo un riconoscimento personale, ma un valore aggiunto per la piccola e media imprenditoria catanese. È la dimostrazione che anche da un quartiere come Cibali, cuore pulsante della città di Catania, si può arrivare a calcare palcoscenici di rilievo nazionale come quello di Sanremo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Casa Sanremo, il pizzaiolo catanese Giuseppe Maccarrone sarà "responsabile area food" per l'evento Area StileGiuseppe Maccarrone, pizzaiolo catanese, ha ottenuto il ruolo di responsabile dell’area food a Casa Sanremo, causa la sua esperienza nel settore e la passione per la cucina siciliana.

Quel Sanremo con Tony Pitony. Ditonellapiaga e il gusto del fastidioTony Pitony ha portato energia e originalità a Sanremo, creando un’atmosfera di pura irriverenza.