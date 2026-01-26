Scopri i 33 borghi più belli dell'Umbria, selezionati dall'associazione

Perugia, 26 gennaio 2026 - L'Umbria è uno scrigno prezioso, ricco di bellezze: arte, cultura, buon cibo, meraviglie paesaggistiche, tra le più belle d'Italia e famose nel mondo. In tutta questa bellezza, l'associazione "I Borghi più belli d'Italia", ha scelto una lista di 33 borghi fra i più belli, tutti da visitare. Fondata nel 2002 nell’ambito della Consulta del Turismo dell’ANCI, l’associazione nasce con la missione di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico dei piccoli centri italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tesori nascosti da scoprire in Umbria: ecco quali sono i 33 borghi più belli

Leggi anche: Da Limone sul Garda a Rivello: ecco i 7 nuovi Borghi più belli d’Italia. Da scoprire

Quali sono i 30 borghi più belli della Toscana, da visitare almeno una voltaLa Toscana è un territorio ricco di borghi affascinanti, ognuno con le proprie caratteristiche e tradizioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scopri i 20 tesori nascosti valorizzati grazie ai Luoghi del Cuore; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda; Sassari, gli studenti diventano guide turistiche per un giorno: Raccontiamo i tesori del centro; I 20 Paesi più belli d'Italia - Edizione 2026.

I tesori nascosti delle Bahamas: le isole e i banchi di sabbia di Exuma esplorati da un droneVolate alla scoperta dell'incantevole Exuma, alle Bahamas, con splendide riprese aeree che mostrano le sue acque cristalline e turchesi, le infinite spiagge di sabbia bianca e i famosi maiali nuotator ... msn.com

Il trekking urbano per scoprire i tesori nascosti nel cuore delle cittàLuoghi inaspettati e curiosità imprevedibili nascoste dietro un portone, in un cortile, sulla facciata di un antico palazzo in pieno centro storico o, magari, al di là di una staccionata sui colli a ... ilgiornale.it

Rassegna "Tesori Nascosti" allo Spazio Alfieri: il cinema d'esordio a Firenze Dal 21 gennaio all’11 febbraio 2026, lo Spazio Alfieri i di Firenze ospita la terza edizione di "Tesori Nascosti", quest'anno intitolata "Le prime volte". La rassegna, curata da Boris Sc facebook