In alcuni piccoli Comuni dell'Irpinia sono stati avviati interventi di videosorveglianza finanziati con fondi pubblici. La realizzazione di questi sistemi di sicurezza coinvolge diverse amministrazioni locali, con l'obiettivo di migliorare la tutela sul territorio. La procedura burocratica legata all'erogazione e all'installazione dei dispositivi ha suscitato discussioni sulla velocità e l'efficienza delle pratiche amministrative.

È precisamente da questa consapevolezza che muove l'intero impianto dell'operazione odierna. I 2 milioni di euro assegnati alla provincia di Avellino — quota parte di un plafond regionale complessivo di 7 milioni, integrato da circa 950.000 euro di cofinanziamento della Regione Campania — provengono dai fondi residui del Programma Operativo Complementare 2014-2020, un contenitore finanziario che porta con sé una storia lunga e non priva di contraddizioni. La formula è tecnicamente ineccepibile, ma cela una questione di fondo che merita di essere esplicitata. Le aree interne del Mezzogiorno — e l'Irpinia ne è un caso emblematico — si trovano spesso in una condizione paradossale: sono quelle che più necessitano di interventi strutturali, e al tempo stesso quelle meno attrezzate per intercettarli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Videosorveglianza e sicurezza nei piccoli Comuni dell'Irpinia, tra fondi pubblici e territorio

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