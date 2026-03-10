La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un investimento di oltre 13 milioni di euro destinato al trasporto scolastico nei piccoli comuni. Il finanziamento copre il periodo dal settembre 2026 al giugno 2029 e mira a garantire il servizio di scuolabus per gli studenti delle aree meno popolose della regione. La misura interessa le scuole e i trasporti locali coinvolti nel progetto.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato oltre 13 milioni di euro per garantire il trasporto scolastico nei piccoli comuni della regione, coprendo il triennio che va dal settembre 2026 al giugno 2029. Questo intervento mira a sostenere le amministrazioni locali con meno di tremila abitanti, assicurando la mobilità degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e medie. L’obiettivo è rendere accessibile l’istruzione anche nelle zone più remote del territorio friulano. Il provvedimento, approvato dalla giunta regionale, si configura come una misura strutturale per contrastare lo spopolamento dei centri minori e facilitare l’accesso all’istruzione obbligatoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13 milioni per gli scuolabus: il piano per i piccoli comuni

Articoli correlati

La scuola è lontana nei piccoli paesi: 13 milioni per garantire gli scuolabusGarantire il trasporto scolastico nei piccoli Comuni può diventare una sfida complessa, soprattutto dove le distanze sono maggiori e i servizi...

Piccoli Comuni: Anci lancia l’allarme, serve un piano nazionalePiccoli Comuni, una Nuova Partenza: L'Anci Campania Chiede un Coordinamento Nazionale Roma, 20 febbraio 2026 – Si apre una fase cruciale per i...