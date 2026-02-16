Si scaglia contro la porta di casa dell' ex moglie e poi spinge i carabinieri dalle scale | arrestato

Un uomo di 50 anni di Bagnacavallo è stato arrestato domenica sera dopo aver preso a pugni la porta dell'ex moglie e aver spinto i carabinieri mentre scendevano le scale. La vicenda si è svolta in un’abitazione di via Roma, dove il 50enne ha perso la calma dopo un acceso confronto. Quando i militari sono intervenuti, lui ha reagito con violenza, tentando di allontanarli.

Alla vista dei Carabinieri, la situazione è degenerata: l'uomo si è scagliato contro gli operanti, spintonandoli verso una scalinata stretta e ripida Si è concluso con l'arresto di 50enne italiano l'intervento dei Carabinieri avvenuto nella serata di domenica in un'abitazione nel comune di Bagnacavallo. L'uomo, in evidente stato di agitazione, è stato fermato dopo aver tentato con la forza di fare irruzione nell'appartamento della sua ex moglie. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando la donna ha contattato i Carabinieri di Lugo riferendo che l'ex coniuge stava colpendo violentemente la porta d'ingresso con pugni e calci, urlando insulti.