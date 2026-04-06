L’amministrazione comunale di Piacenza ha avviato l’8 aprile la procedura per l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, un documento di circa 4.500 pagine che definirà lo sviluppo della città nei prossimi 25 anni. Il piano, che sostituirà le precedenti linee guida, riguarda la pianificazione di aree residenziali, commerciali e di sviluppo infrastrutturale. La sua approvazione rappresenta un passo fondamentale per la definizione del futuro urbanistico locale.

L’amministrazione di Piacenza avvia l’8 aprile l’iter per l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), un documento di 4.500 pagine che disegnerà lo sviluppo della città per i prossimi 25 anni. L’obiettivo è concludere il percorso amministrativo entro la primavera del 2027, prima della fine del mandato della giunta Tarasconi. Il calendario degli impegni parte da Palazzo Mercanti, dove la presidente Caterina Pagani ha convocato la seconda commissione consiliare. Questo primo incontro servirà a presentare gli estensori tecnici del piano e a definire le modalità di lavoro per le fasi successive. L’assessore Adriana Fantini ha chiarito che l’intenzione della maggioranza è quella di non procedere per imposizioni, ma di cercare un accordo con le opposizioni sulle modalità di analisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, parte il nuovo Pug: 4.500 pagine per i prossimi 25 anni

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