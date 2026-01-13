Trump scuote il mondo | Dazi del 25% a chiunque faccia affari con l’Iran

Le dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia l’introduzione di dazi del 25% su chiunque faccia affari con l’Iran, hanno ripercussioni significative sull’economia mondiale. Questa decisione rappresenta un importante punto di svolta nelle relazioni commerciali internazionali e potrebbe influenzare i mercati globali. Analizzare le implicazioni di questa misura è fondamentale per comprendere i possibili sviluppi futuri nel contesto geopolitico ed economico.

Il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump si fa sentire con la forza di un terremoto economico globale. Attraverso un post sulla sua piattaforma Truth, il neoeletto Presidente ha scagliato un ultimatum che rischia di ridisegnare i flussi del commercio mondiale e isolare ulteriormente Teheran. Il messaggio è lapidario e non ammette repliche: “Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell’Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti d’America”. Una mossa che punta a colpire non solo l’economia iraniana, ma soprattutto i partner strategici della regione e dell’Europa che continuano a tessere relazioni economiche con il regime degli Ayatollah. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump scuote il mondo: “Dazi del 25% a chiunque faccia affari con l’Iran” Leggi anche: Usa: Trump, 'sanzioni a qualsiasi paese faccia affari con Russia, Iran compreso' Leggi anche: Iran, Trump cerca lo strangolamento economico: dazi al 25% per chi commercia con Teheran La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'Intervento/ Trump, il terminator delle democrazie occidentali; Perché i dazi di Trump fanno bene solo a Tesla; Digesto serale: le azioni energetiche crollano in picchia, Nvidia affronta uno scontro al CES, Trump scuote l’India con minacce tariffarie; USA, deficit commerciale più basso dal 2009. Meno male che i dazi di Trump avrebbero affossato l’economia…. Trump ora teme la Corte suprema: “Se invalida i dazi sarà un disastro totale, dovremo restituire centinaia di miliardi” - Il presidente USA teme che la sentenza della Corte Suprema possa obbligare a risarcimenti enormi: "Sarebbe un disastro totale" ... ilfattoquotidiano.it

The Epoch Times Italia. . Domenica 11 gennaio, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di considerare diverse risposte ai crescenti disordini in Iran, comprese possibili opzioni militari, mentre le proteste anti-governative continuano a scuotere il - facebook.com facebook

