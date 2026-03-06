Il nostro film | Carmen Fiore torna con il nuovo singolo pop rock soul

Carmen Fiore, cantante e autrice, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Il nostro film”, disponibile dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali. La canzone appartiene ai generi pop, rock e soul e rappresenta il suo ritorno discografico. La pubblicazione segue un periodo di attesa e anticipazioni da parte dei fan.

Carmen Fiore, cantautrice dallo stile Pop Rock Soul, torna con il nuovo singolo “Il nostro film”, disponibile dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il brano racconta la fine di una storia d’amore vissuta come un film: intensa all’inizio, carica di sogni e promesse, poi interrotta bruscamente senza spiegazioni. Attraverso immagini legate al cinema, ai social e ai silenzi digitali, l’artista rielabora nostalgia e disillusione, interrogandosi sul significato dei ricordi e sulla possibilità di un nuovo inizio. “Il nostro film” è una riflessione malinconica e autentica su ciò che resta quando l’amore cambia canale e va via. Nata a Cava. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Il nostro film”: Carmen Fiore torna con il nuovo singolo pop rock soul Sara Tommasi torna con “Soltanto tu”: continua la svolta pop con il nuovo singoloÈ disponibile nei principali digital store “Soltanto tu”, il nuovo singolo di Sara Tommasi, che prosegue con decisione il suo percorso di svolta pop. Lino Petrozzi torna con “Tutt’altra vita”: nuovo singolo tra pop anni ’70/’80 e un amore nato a ViesteLino Petrozzi torna sulle piattaforme digitali e in radio con “Tutt’altra vita”, un singolo che riporta in scena il fascino senza tempo del pop anni... Altri aggiornamenti su Carmen Fiore. Discussioni sull' argomento Carmen Fiore torna con il singolo Il nostro film, in uscita il 6 marzo; Misero fiore, il nuovo singolo di Sanf disponibile su tutte le piattaforme digitali; Luce Universale | Mariateresa torna con il nuovo singolo; I Locksover presentano Cool, il singolo che smaschera la ribellione da social. Carmen Fiore torna con il singolo Il nostro film: significato e dove ascoltarloCarmen Fiore pubblica il nuovo singolo Il nostro film, disponibile dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna una nuova tappa nel percorso artistico della cantautrice campana, che ... spettegolando.it "Carmen Fiore" - Results on X | Live Posts & Updates x.com